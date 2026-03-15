وزير الشباب يتفقد مركز شباب جليب الشيوخ للوقوف على الجاهزية في ظل الظروف الراهنة

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د.طارق الجلاهمة يقوم بجولة تفقدية لمركز شباب جليب الشيوخ

قام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة بزيارة ميدانية إلى مركز شباب منطقة (جليب الشيوخ) للوقوف على جاهزية هذه المرافق والتأكد من استعدادها في ظل الظروف الراهنة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة إلى جانب متطوعين لضمان جاهزية مرافق مراكز الشباب واستعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة.

وأضاف الشيخ أن الوزير يحرص من خلال هذه الجولات الميدانية على التأكد من أن جميع المرافق التابعة للهيئة على أهبة الاستعداد لافتا إلى أن مراكز الشباب مجهزة وقادرة على مساندة أجهزة الدولة في حال تطلبت الظروف ذلك.