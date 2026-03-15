النائب الأول ووزير الداخلية يترأس اجتماعا لمناقشة خطط الطوارئ وتطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

عقدت لجنة الدفاع المدني اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس لجنة الدفاع المدني وبحضور جميع أعضاء لجنة الدفاع المدني الممثلة بجميع جهات ومؤسسات الدولة لبحث واستعراض استراتيجيات الجاهزية وتنسيق الجهود بين مختلف جهات الدولة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الاجتماع على تقارير تفصيلية حول “الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة” وخطط الطوارئ الموضوعة وتدابير الحماية المدنية لضمان سلامة الجبهة الداخلية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف بحسب البيان ضرورة اليقظة التامة ورفع مستوى الاستعداد الميداني لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وشدد على أهمية التكامل والتعاون بين القطاعات العسكرية والجهات المدنية المعنية مبينا أن المسؤولية المشتركة تتطلب تذليل كافة العقبات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتأمين المرافق الاستراتيجية في البلاد تحت مختلف الظروف.

كما وجه بتحديث البيانات الدورية للخطط وتكثيف التنسيق بين غرف العمليات المشتركة معربا عن ثقته في قدرة الكوادر الوطنية على التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار بما يحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.