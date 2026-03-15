إلغاء مباراة “فيناليسيما” بين إسبانيا والأرجنتين ومهرجان كرة القدم في قطر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأحد إلغاء قمة كأس “فيناليسيما” بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية المقررة في 27 آذار/مارس في قطر بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وأوضح “ويفا” في بيان أنه “لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتين بشأن موعد بديل”، فيما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة إلغاء المباريات الودية الست التي كانت مقررة في الدوحة بين 26 و31 الشهر المقبل.

وأشار ويفا إلى أنه اقترح حلين، الأول أن تُقام مباراة “فيناليسيما” على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، والثاني ان تقام المواجهة وفق قاعدة الذهاب والإياب، الأولى في مدريد في 27 آذار/مارس والثانية في بوينوس آيرس في وقت لاحق قبل كأس أوروبا 2028 وكوبا أميركا، لكن اقتراحه لم يلق قبولا أيضا.

وأضاف الاتحاد القاري “يشكل الأمر مصدر خيبة أمل كبيرة لويفا والمنظمين، إذ أن الظروف وتوقيت الأحداث حالا دون منح الفرق الفرصة للتنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر”.

وتجمع “فيناليسيما” بين بطلي أميركا الجنوبية واوروبا، حيث فازت الأرجنتين بالنسخة الاولى من خلال تغلبها على إيطاليا في عام 2022 على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي رفع كأس العالم في قطر في وقت لاحق من ذاك العام.

وكان هناك ترقب للمواجهة الأولى بين ميسي الذي يُعتبر من قبل كثيرين أنه أفضل لاعب في التاريخ، والنجم اليافع لامين جمال الذي يُنظر إليه أيضا كخليفة النجم الأرجنتيني في نادي برشلونة الإسباني.

كذلك، اقترح “ويفا” إقامة مباراة واحدة عل ملعب محايد في اوروبا في 27 او 30 آذار/مارس، لكن الاتحاد الأرجنتيني قال إنه لم يعد قادرا على اللعب في الموعد المحدد سابقا وأنه يستطيع اللعب فقط في 31 من الشهر نفسه.

وأضاف ويفا “وبناء على ذلك، وبكل أسف بالنسبة لويفا، تم إلغاء النسخة الحالية من مباراة فيناليسيما”.

وكان مقررا أن تقام مباراة “فيناليسيما” على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 حين توجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا.

بدورها، أعلنت اللجنة المحلية المنظّمة في بيان اتخاذ قرار إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم “في ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل”.

وأشارت اللجنة إلى الاتفاق بشكل مشترك مع الاتحاد الاوروبي واتحاد أميركا الجنوبية على نقل المباريات إلى موقع آخر.

وأضاف البيان أن جميع المشجعين الذين اشتروا التذاكر “سيستردون كامل المبالغ المدفوعة خلال 30 يوما”.

مباراة السعودية ومصر في جدة

من جانبه، أشار الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى نقل معسكره ليقام في محافظة جدة وصربيا، حيث سيستضيف مصر في 27 آذار/مارس ويحلّ ضيفا على صربيا في 31 من الشهر عينه، كما أكّد الاتحاد المصري للعبة إقامة مباراته مع السعودية من دون الإعلان عن مباراة ثانية.

وكان مقررا أن يلعب المنتخب المصري مع نظيره السعودي في 26 آذار/مارس على استاد أحمد بن علي، ومع إسبانيا في 30 منه على استاد لوسيل.

كما كان مقررا أن تلتقي قطر مع صربيا على استاد جاسم بن حمد في 26 آذار/مارس، والسعودية مع صربيا على استاد جاسم بن حمد في 30 منه، وقطر مع الأرجنتين على استاد لوسيل في 31 من الشهر ذاته.

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط منذ أواخر شباط/فبراير، فبعد ضربات أميركية-إسرائيلية متواصلة على طهران، ردّت الأخيرة بصواريخ ومسيرات في كل اتجاه دول الخليج مستهدفة الوجود الأميركي ولكن أيضا منشآت طاقة ومدن إسرائيلية عدة.