“الكهرباء” تعيد خطين هوائيين إضافيين لنقل الطاقة إلى الخدمة بعد تضررهما من سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأحد إعادة خطين هوائيين إضافيين لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة بعد إصلاح الضرر الذي لحق بهما من سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وقالت المتحدث باسم (الكهرباء والماء) المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي إنه بإعادة هذين الخطين الهوائيين إلى الخدمة ارتفع عدد الخطوط التي تم إصلاحها إلى خمسة من أصل ستة خطوط تعرضت للضرر يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن أعمال إصلاح الأضرار تمت وفق أعلى المعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة في إطار خطة الطوارئ المعتمدة مع استمرار المتابعة الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة مكونات الشبكة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها ورفع مستوى الاعتمادية في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت أن “المنظومة الكهربائية مستقرة وتعمل بكفاءة” وأن (الكهرباء والماء) مستمرة في أداء دورها لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الكويت.

وثمنت حياة الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين والعاملين في المواقع الميدانية الذين يواصلون العمل على مدار الساعة بروح عالية من المسؤولية الوطنية.