توقيع مذكرة تفاهم بين “الأعلى للأسرة” ومنصة “داوي” لتقديم جلسات دعم نفسي لمن يواجهون ضغوطا جراء الظروف الراهنة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة خلال حضورها توقيع مذكرة التفاهم

وقع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والطفولة ومنصة (داوي) المتخصصة في تقديم الاستشارات النفسية عبر الإنترنت مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم جلسات دعم نفسي لمن يواجهون ضغوطا جراء الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها دولة الكويت والمنطقة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد إن المذكرة التي وقعها (المجلس) ممثلا في أمينه العام منى المطيري ومنصة (داوي) ممثلة في مديرها العام بدر ششتري تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الصحة النفسية وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأوضحت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المذكرة تهدف إلى انضمام (المجلس) لمبادرة (تطمن) والتي تتضمن تقديم جلسات دعم نفسي واستشارات إرشادية أولية لمن قد يواجهون ضغوطا نفسية أو قلقا نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة من خلال جلسات إلكترونية (عن بعد) عبر منصة (داوي).

وأضافت أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تطوير خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى المختصين بوسائل حديثة وآمنة بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الآثار الاجتماعية والنفسية للضغوط المختلفة.

وذكرت أن هذا التعاون يمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الجهات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص ويعكس أهمية توظيف الشراكات المجتمعية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والأسر والاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم الدعم النفسي والاستشاري.

وأفادت بأن المبادرة تتيح للمستفيدين حجز جلسات الدعم النفسي والاستشارات الإرشادية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمنصة من دون أي مقابل مادي.

وشددت الحويلة على أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مستمر في إطلاق مبادرات وبرامج نوعية بالتعاون مع مختلف الجهات بما يعزز دعم الأسرة ويكرس استقرارها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وآمن.