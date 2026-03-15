وزارة التجارة تصدر قرارا بحظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026 بشأن حظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات التوصيل أو أي وسيلة رقمية مماثلة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمليات البيع عبر الوسائل الرقمية والحد من تداول منتجات التبغ من خلال منصات التوصيل أو التطبيقات الإلكترونية بما يضمن الالتزام بالضوابط المعمول بها.

وأضافت أن القرار نص على أنه في حال ثبوت المخالفة يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية على الجهة المخالفة التي تشمل توجيه إنذار للمنشأة المخالفة أو الإغلاق الإداري المؤقت للنشاط أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.