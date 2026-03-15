وزيرة الشؤون: ماضون في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق أي تجاوزات بما يضمن حماية أموال الجمعيات وصون حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في العمل التعاوني والزراعي.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بعد اعلان الوزيرة الحويلة صدور قرار بإحالة رئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية الوفرة الزراعية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه وعزل أمين الصندوق الحالي وأحد أعضاء مجلس ادارتها بسبب ما ثبت بحقهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت الوزيرة الحويلة وفقا للبيان أن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها الرقابية على الجمعيات لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية.