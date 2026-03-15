مدير “التطبيقي”: استمرار العملية التعليمية والتدريبية بكفاءة في ظل الظروف الراهنة

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام يتابع سير العمل في مختلف القطاعات

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الاحد الحرص على استمرار العملية التعليمية والتدريبية بكفاءة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الكويت والمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع قياديي الهيئة برئاسته لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات الهيئة والاطلاع على انتظام العملية التعليمية والتدريبية المنعقدة (عن بعد) إلى جانب متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتجهيز الملاجئ في مرافق الهيئة.

وأشار الفجام وفق بيان للهيئة إلى حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال على دعم مسيرة الهيئة التعليمية والتدريبية بما يضمن استمرارها بكفاءة مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الهيئة الذين يواصلون عملهم ليل نهار حرصا على سلامة منتسبي الهيئة واستمرارية العمل.

وشدد على ضرورة الاستمرار في متابعة تجهيز الملاجئ والتأكد من جاهزيتها التامة بما يعكس الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تكفل أعلى درجات السلامة والأمان لجميع منتسبيها معربا عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لجهود الهيئة الدائمة وبخاصة خلال هذه المرحلة.

كما شدد على ضرورة متابعة أوضاع طلبة المنح الدراسية المقيمين في السكن الطلابي والعمل على توفير سبل الراحة والسلامة لهم بما يضمن استقرارهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم خلال هذه الفترة.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في قطاعات الهيئة المختلفة ومتابعة انتظام العملية التعليمية والتدريبية عن بعد والتأكد من استمراريتها بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بكفاءة وذلك من خلال التقارير الواردة من مركز نظم المعلومات حول أداء المنصات التعليمية.

كما تم ايضا الاطلاع على مستوى جاهزية 36 ملجأ أعد وفق متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع توفير الاحتياجات الأساسية والطبية ومستلزمات السلامة بما يعزز مستوى الجاهزية ويضمن توفير بيئة آمنة لمنتسبي الهيئة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين في حال الحاجة إليها.

وسبق الاجتماع جولة تفقدية لمدير عام الهيئة وقيادييها على أحد تلك الملاجئ حيث اطلعوا على مستوى التجهيزات المتوفرة وأهمية توفير جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة لها.