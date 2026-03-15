الدوري الإسباني: برشلونة يتمسّك بفارق النقاط الأربع مع ريال بفضل رافينيا

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

حافظ برشلونة المتصدر على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه ريال مدريد، بعد فوزه العريض بقيادة نجمه البرازيلي رافينيا على ضيفه إشبيلية 5-2 الأحد في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 70 نقطة بفوزه الرابع تواليا في الدوري، قبل مواجهته الحاسمة على ملعبه “كامب نو” أمام نيوكاسل الإنكليزي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وحسم برشلونة النتيجة في شوطها الأول بفضل رافينيا (9 و21 من ركلتي جزاء) وداني أولمو (38)، قبل أن يوقّع رافينيا على الهاتريك (51) ويضيف البرتغالي كانسيلو الخامس، مقابل هدفين عبر أوسو (45+3) والسويسري دجبريل زو (90+2).

وانتقم برشلونة لخسارته أمام إشبيلية 1-4 في لقائهما الأخير في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبهذه النتيجة، تلقى إشبيلية خسارته الأولى بعد خمس مباريات، وتجمّد رصيده عند 31 نقطة متقدّما بخمس نقاط فقط عن إلتشي صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد ثماني دقائق فقط من صافرة البداية، سجلها رافينيا الذي أضاف الثاني (21) بالطريقة عينها، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأضاف أولمو غير المراقب هدفا ثالثا من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من مارك بيرنال (38).

لكن أوسو قلّص الفارق قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدة على الطاير إثر عرضية خوانلو سانشيس (45+3).

وسجّل رافينيا ثلاثيته بعد تمريرة من البديل فيرمين لوبيس (51)، موقّعا على ثالث “هاتريك” له مع الفريق الكاتالوني في جميع المسابقات خلال مباراته الـ173.

وأضاف كانسيلو هدفا خامسا بمجهود فردي بعد انطلاق إلى منطقة الجزاء ومراوغة واضعا الكرة إلى يسار المرمى (60)، قبل أن يسجل دجيبريل زو هدفا ثانيا لإشبيلية (90+2).

وبإنهائه المباراة مسجلا خمسة أهداف، رفع برشلونة رصيده التهديفي إلى 77 هدفا في الدوري هذا الموسم، كثاني أقوى خط هجوم في الدوريات الخمس الكبرى بعد بايرن ميونيخ الألماني (93 هدفا في 26 مباراة) وفقا لأوبتا الإحصائية.

وحقق ريال مايوركا فوزه الأول بعد أربع خسارات وتعادل، وجاء على ضيفه إسبانيول المنقوص عدديا إثر طرد الكونغولي الديموقراطي شارلز بيكل (54) بعد تسجيله هدف التقدم (36)، الذي ردّ عليه أصحاب الأرض بهدفين عبر بابلو توريه (65) والبرتغالي سامو كوشتا (88).