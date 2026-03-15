التعليم العالي: متابعة أوضاع الطلبة بمختلف دول الابتعاث منذ بداية التطورات الراهنة

مراقب التوجيه والإرشاد والبعثات الخاصة بوزارة التعليم العالي مشاري صالح خلال الإيجاز الإعلامي

أكدت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم الأحد أن سلامة الطلبة المبتعثين واستقرار مسيرتهم التعليمية في مقدمة أولوياتها مشيرة إلى حرصها على متابعة أوضاع المبتعثين في مختلف دول الابتعاث منذ اللحظات الأولى للتطورات الراهنة.

وقال مراقب التوجيه والإرشاد والبعثات الخاصة بوزارة التعليم العالي مشاري صالح خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت أن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان سلامة المبتعثين واستقرار مسيرتهم الدراسية.

وأوضح صالح أن الإجراءات شملت المتابعة المباشرة والمستمرة لأوضاع الطلبة في مختلف دول الابتعاث والتأكد من سلامتهم واستقرارهم الأكاديمي علاوة على التواصل الفوري مع المكاتب الثقافية للاطمئنان على الطلبة وتحديث البيانات والتأكد من استمرار الدراسة بشكل طبيعي.

وأفاد بأن الوزارة حرصت على طمأنة الطلبة وأولياء أمورهم وبأن العملية الدراسية مستمرة في مختلف الجامعات فضلا عن توفير قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة المتواجدين داخل الكويت ممن ستستأنف دراستهم قريبا وذلك عبر بريدها الإلكتروني الرسمي وكذلك الخط الساخن لتلقي الاستفسارات والرد عليها.

وذكر أن (التعليم العالي) دعت المبتعثين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى إلى التواصل مع المكاتب الثقافية عبر الأرقام المعلنة حال حدوث أي طارئ.

ولفت إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة لضمان استمرار العمل المؤسسي في الوزارة ومتابعة أوضاع الطلبة وتأكيد استمرار المسيرة الدراسية للمبتعثين وعدم وجود معوقات أكاديمية أو إجرائية تؤثر على دراستهم في الخارج.

كما أشار إلى تحويل استقبال الطلبات والاستفسارات في إدارات الوزارة إلى نظام (العمل عن بعد) لضمان استمرارية الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.