الداخلية: التعامل مع 12 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 12 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد البلاغات إلى 392 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العميد بوصليب أن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.

وبين أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 89 مرة.

وناشد العميد بوصليب الجميع التحلي بالهدوء عند تشغيل صافرات الإنذار أو سماع أصوات عمليات الاعتراض الدفاعية والبقاء في أماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظا على سلامة الجميع فـ”وعيكم والتزامكم بالتعليمات هو الركيزة الأساسية في تعزيز الأمن والسلامة”.

وعبر عن فخره واعتزازه بمنتسبي وزارة الداخلية وجميع منتسبي الجهات العسكرية الذين يثبتون يوما بعد يوم أنهم درع الوطن الحصين ويؤدون واجبهم بكل شرف وإخلاص واضعين أمن الكويت وسلامة أهلها فوق كل اعتبار مجسدين أسمى معاني التضحية والانتماء للوطن.