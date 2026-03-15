الدفاع: رصد 14 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير ثماني مسيرات منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان إن “المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة”.

وأضاف أن “ثلاث مسيرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما سقطت ثلاث مسيرات أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر”.

وأوضح العقيد الركن العطوان أن (قوة واجب) من الحرس الوطني تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية.

ولفت إلى أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع سبعة بلاغات حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد العقيد الركن العطوان أن ما يقوم به منتسبو القوات المسلحة من مهام وواجبات إلى جانب مختلف الجهات العسكرية بالبلاد يأتي ترجمة لمفهوم العمل الجماعي المشترك وتأكيدا على وحدة الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه وهو صون أمن الكويت وسلامة أراضيها وأجوائها من أي اعتداء آثم أو تهديد غادر بعزيمة لا تعرف الكلل أو الملل وبعقيدة صلبة راسخة أساسها التضحية والفداء وغايتها بذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على حرية الوطن واستقراره.

وسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.