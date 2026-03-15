سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى بنك الدم المركزي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة تفقدية إلى بنك الدم المركزي برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ومدير الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المسؤولين حول آليات عمل البنك ومراحل التبرع بالدم وصفائحه إضافة إلى الطاقة الاستيعابية لكافة مراكز التبرع بالدم في البلاد والخطط المعتمدة لتأمين مخزون كاف من الدم وصفائحه.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين المتبرعين بالدم لمبادرتهم الطيبة بالتبرع ما يعكس قيم التكافل والتضامن في المجتمع مشيدا بالكوادر الطبية والفنية العاملة في بنك الدم المركزي والمراكز التابعة لما يقدمونه من عمل إنساني وطني نبيل ومؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون لضمان توافر مخزون استراتيجي من الدم سيما في المرحلة الراهنة.