بنك الخليج يوفر "العيادي" في الفروع وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM

في إطار حرصة على مشاركة العملاء والجمهور فرحة عيد الفطر المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي، اعتباراً من اليوم (الأحد)، في جميع فروع البنك باستثناء فروع ” برج الكريستال “، “ميناء الزور، وفرع الأحمدي و”مجمع الوزارات” و ” جمعية الجهراء و”فهد السالم ” و”المنصورية ” .

ويحرص بنك الخليج على توفير ” العيادي ” في غالبية فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM، المتواجدة في الفرع الرئيسي – شارع مبارك الكبير، وبرج كريستال، والعدان، والسلام، والجابرية، والفحيحيل Xcite، ومشرف، والشعب، ومجمع الفنار، ومجمع الخيران، وضاحية عبد الله السالم، وفرع صباح الأحمد، وحولي والصباحية .علماً أن العيادي ستكون متاحة في أجهزة ال ITM، اعتباراً من 19 مارس الجاري.

يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات 20، 10، 5، 1 دينار، إلى جانب الربع ونصف دينار في مختلف الفروع، في حين تتاح الفئات الأربع الأولى فقط عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات، لتوزيع “العيادي” بمناسبة عيد الفطر المبارك.

على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج للعملاء خدمتي “ومض ” و Pay link ، من خلال التطبيق على الموبايل، سواء عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق أو من الداخل، وكلاهما بخطوات سهلة وبسيطة. كما يتم تفعيل خدمة ” عيديتي” على تطبيق بنك الخليج، والتي تسمح بإرسال العيادي ل 5 أشخاص دفعة واحدة، اعتباراً من أول أيام العيد .

من جانب أخر، يشجع بنك الخليج أولياء الأمور على اغتنام هذه المناسبة لتعزيز ثقافة الادخار لدى أبنائهم من خلال تحفيزهم على تخصيص جزء من العيدية للادخار. ويقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات التوفير التي تلبي مختلف الاحتياجات المالية، ومن بينها حساب neo المصممم خصيصًا للأطفال. كما يمكن للأطفال إيداع العيدية بكل سهولة عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الخليج، مما يسهم في ترسيخ عادات مالية إيجابية لديهم منذ سن مبكرة.

