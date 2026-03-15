وزارة التجارة: تحرير 13 محضر ضبط مخالفات متنوعة في محافظة حولي

وزارة التجارة والصناعة خلال جولة تفتيشية ميدانية شملت عددا من المحال التجارية في محافظة حولي

نفذت وزارة التجارة والصناعة جولة تفتيشية ميدانية شملت عددا من المحال التجارية في محافظة حولي وأسفرت عن تحرير 13 محضر ضبط مخالفات متنوعة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الحملة التي قادها وزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي بمشاركة فريق الطوارئ مساء أمس السبت أسفرت عن رصد تلك المخالفات وأبرزها عدم الالتزام بقرارات تثبيت أسعار المواد الغذائية وبيع بعض السلع بأعلى من السعر المحدد.

وأضافت أن المخالفات شملت كذلك عدم وضع الأسعار إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالعروض الترويجية وعدم إصدار الفواتير وعدم تحديد بلد المنشأ.

وشددت الوزارة على استمرار فرق الطوارئ في حملاتها التفتيشية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز حماية المستهلك ومتابعة التزام المحال بالقرارات المنظمة.