وكيل الحرس الوطني: توحيد الجهود بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس خلال استقباله الفريق البرجس لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية بما يعزز مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المهام والتحديات ويضمن حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم السبت إن ذلك جاء خلال استقبال الفريق البرجس لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

ونقل وكيل الحرس الوطني للفريق الشريعان واللواء الوهيب تحيات قيادة الحرس الوطني وتقديرها للجهود المخلصة للدفاع عن الوطن مبينا أن التنسيق المستمر والعمل المشترك بين الأجهزة المعنية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه تم بحث تعزيز التنسيق بما يواكب متطلبات “الظروف الراهنة” ويحقق أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية.