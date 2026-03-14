الهلال الأحمر: رفع عدد متطوعي فرق الطوارئ إلى 381 متطوعًا ضمن خطة الاستعداد المعتمدة لمواكبة المستجدات الراهنة

جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعقد اليوم السبت الاجتماع الطارئ الثالث لمجلس إدارتها

عقدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الاجتماع الطارئ الثالث لمجلس إدارتها اليوم السبت الذي شهد رفع عدد المتطوعين المنضمين لفرق الطوارئ إلى 381 متطوعا ومتطوعة ضمن خطة الاستعداد المعتمدة لمواكبة المستجدات الراهنة وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس الذي ترأس الاجتماع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات وتقييم مستوى الجاهزية التشغيلية واللوجستية لفرق الطوارئ والمتطوعين إلى جانب استعراض آخر التطورات المرتبطة بخطط الطوارئ المعتمدة لدى الجمعية.

وأضاف المغامس أن مجلس الإدارة تابع خلال الاجتماع تنفيذ الإجراءات المتخذة في الاجتماعين السابقين واطلع على تقارير لجنة العمليات والطوارئ المتعلقة بمتابعة الجاهزية الميدانية وتحديث خطط التحرك بما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء عند الحاجة.

وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك تقييم مستوى التنسيق القائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراجعة الجوانب اللوجستية والتأكد من توافر المواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية ضمن المخزون الاستراتيجي للجمعية مع استمرار تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة التطورات على مدار الساعة.

وذكر أن المتطوعين والمتطوعات تم توزيعهم على مجموعات عمل ميدانية وفق خطة الاستعداد المعتمدة بما يضمن سرعة الاستجابة عند الحاجة مبينا أنهم يخضعون لبرامج تدريب وتأهيل مستمرة تشمل دورات الإسعافات الأولية وآليات التعامل مع الحالات الطارئة.

ولفت إلى أن مكتب الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية في الجمعية أقام بالتعاون مع الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ ورشة عمل (عن بعد) اليوم بعنوان (الإسعافات الأولية النفسية عبر الاتصال المرئي) قدمها رئيس جمعية إدارة الأزمات الدكتور فوزي الخواري.

وأشار المغامس إلى أن الورشة تناولت انعكاسات الأحداث الراهنة على الصحة النفسية للبالغين والأطفال في أوقات الأزمات والظروف الطارئة وأهمية التعرف على التأثيرات والاضطرابات النفسية التي قد تظهر في مثل هذه الحالات إلى جانب التدريب على آليات تقديم الدعم النفسي الأولي والتعامل مع حالات الهلع وردود الفعل النفسية المختلفة.

وبين أن الورشة شهدت حضور 218 مشاركا من داخل الكويت وخارجها وتم خلالها أيضا تقديم خدمة الترجمة بلغة الإشارة دعما لذوي الإعاقة السمعية بما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من محتواها.

وأفاد بأن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصفتها عضوا في اللجنة العليا للدفاع المدني تواصل تنسيقها المباشر مع الجهات الرسمية المختصة ضمن منظومة إدارة الأزمات في دولة الكويت بما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وجدد التأكيد على مواصلة الجمعية أداء دورها الوطني والإنساني جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة من خلال تعزيز الجاهزية التشغيلية واللوجستية وتفعيل طاقات المتطوعين بما يسهم في دعم منظومة إدارة الأزمات في الكويت والمحافظة على سلامة المجتمع.