وزيرة الشؤون تتفقد جمعيات تعاونية في محافظة مبارك الكبير وتؤكد وفرة السلع واستقرار الأوضاع

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة اليوم السبت عددا من الجمعيات التعاونية في محافظة مبارك الكبير للاطلاع ميدانيا على أوضاع المخزون ومستوى توافر المواد الغذائية والسلع الأساسية داخل الأسواق التعاونية.

ونقل بيان صحفي لـ(الشؤون) عن الدكتورة الحويلة تأكيدها خلال الجولة أن جميع المواد الغذائية متوفرة بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص في المعروض مضيفة أن الأوضاع التموينية مستقرة وأن الجمعيات التعاونية تقوم بدورها في توفير احتياجات المستهلكين بصورة منتظمة.

والتقت الدكتورة الحويلة خلال الجولة عددا من المواطنين داخل الجمعيات واستمعت لآرائهم وملاحظاتهم ومستوى توفر السلع وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على سير العمل ميدانيا.

ووجهت القائمين على الجمعيات إلى ضرورة الاستمرار في توفير السلع الأساسية بكميات كافية وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والاهتمام بنظافة الأسواق وحسن تنظيمها بما يضمن راحة المتسوقين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أكدت وزير الشؤون أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أوضاع الأسواق والاطمئنان على استقرار توفر السلع الأساسية مشددة على أن وزارة الشؤون مستمرة في متابعة الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات لضمان استقرار السوق التعاوني وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وفي ختام جولتها دعت الدكتورة الحويلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.