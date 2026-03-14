سمو ولي العهد يقوم بزيارة تفقدية لعدد من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارة تفقدية لعدد من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم بزيارة تفقدية لعدد من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد.

وقد رافق سموه حفظه الله خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح وكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع.

ونقل سموه حفظه الله في مستهل الزيارة تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه حماة الوطن معربا سموه حفظه الله عن فخره واعتزازه بالدور البطولي والأداء الاستثنائي لأبنائه من القوات المسلحة البواسل وقوات الدفاع الجوي مشيدا سموه حفظه الله في الوقت ذاته بالجهود المخلصة لمنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والطواقم الطبية والإعلامية ومؤسسات الدولة والمتطوعين في كافة المجالات.

هذا وقد أكد سموه حفظه الله رهانه المطلق على وعي ويقظة المواطنين والمقيمين وتلاحمهم في هذه المرحلة الدقيقة والتزامهم بكافة الإجراءات الصادرة من جهات الدولة الرسمية مثمنا عاليا الفزعة الوطنية في بنوك الدم والتي جسدت أسمى معاني الوطنية بين أفراد المجتمع التي تعد الركيزة الأساسية لضمان أمن وسلامة هذه الأرض الطيبة.

كما أشاد سموه حفظه الله بحملة التضامن الواسعة والإدانة الشديدة من المجتمع الدولي للاعتداءات الآثمة من الجانب الإيراني والتي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وثمن سموه عاليا التبني التاريخي للقرار الخليجي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم 136 دولة والذي يبرهن على عدالة الموقف الخليجي وصلابة التلاحم الدولي معه مشيرا سموه حفظه الله إلى أن التنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون قائم ومستمر مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أخذ التهديدات الخارجية على محمل الجد والاحتفاظ بأقصى درجات الجاهزية واليقظة للتعامل مع كافة السيناريوهات في ظل وضع إقليمي بالغ التعقيد.

سائلا سموه المولى عز وجل أن يبارك في جهود رجال القوات المسلحة ويسدد خطاهم وأن يديم على وطننا الغالي ثوب العزة والأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ورافق سمو ولي العهد حفظه الله خلال الزيارة معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد.