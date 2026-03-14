هيئة الطيران المدني: طائرات مسيرة تستهدف رادار مطار الكويت الدولي.. ولا إصابات بشرية

مطار الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي مساء اليوم السبت لاستهداف من عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف الراجحي أن هيئة الطيران المدني تحرص دائما على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في البلاد سائلا الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وأميرها وشعبها وحكومتها من كل مكروه.