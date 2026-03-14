بلدية الكويت: وقف إصدار التراخيص الجديدة لخيام المناسبات “المؤقتة” حتى إشعار آخر

أعلنت بلدية الكويت اليوم السبت وقف إصدار التراخيص الجديدة لإقامة خيام المناسبات المؤقتة (قاعات الأفراح) حتى إشعار آخر.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث باسم بلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي إن المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور أصدرت التعميم بناء على تعميم وزارة الداخلية الصادر ضمن التدابير الوقائية المتخذة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

ودعا سندان أصحاب العلاقة المتقدمين للبلدية بطلب جديد لإصدار التراخيص ذات الصلة إلى التعاون مع مسؤولي المراقبة المختصة في إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع بلدية الكويت في جميع المحافظات لحين استئناف إصدار تلك التراخيص مجددا.