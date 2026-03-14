الأرصاد الجوية: فرص لهطول أمطار متفرقة حتى ساعات متأخرة من بعد غد الإثنين

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة على بعض المناطق تبدأ من مساء اليوم السبت حتى ساعات متأخرة من بعد غد الإثنين.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تبدأ من مساء اليوم تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن فرص هطول الأمطار ستستمر حتى ساعات متأخرة من بعد غد الإثنين مع رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات وترتفع معها الأمواج البحرية أحيانا مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وذكر أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث تقل كميات السحب وتقل فرص هطول الأمطار.