الكهرباء: إعادة ثلاثة خطوط هوائية لنقل الطاقة إلى الخدمة بعد إصلاح تضررها من سقوط شظايا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء والماء المهندسة فاطمة حياة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم السبت نجاح فرق الوزارة الفنية في إعادة ثلاثة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة بعد الانتهاء من إصلاحها جراء تضررها يوم الخميس نتيجة سقوط شظايا في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المتحدث باسم (الكهرباء والماء) المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي إنه جار العمل على إصلاح الخطوط المتضررة المتبقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالدولة لتأمين مواقع العمل الخارجية وضمان سلامة العاملين.

وأوضحت أن أعمال الإصلاح نفذت وفق أعلى المعايير الفنية واشتراطات الأمن والسلامة مؤكدة استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار جاهزية الفرق الفنية للتعامل مع أي طارئ.

وأعربت عن تقديرها لجهود الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين والعاملين الذين عملوا على مدار الساعة بكفاءة لإعادة الخطوط المتضررة إلى الخدمة.