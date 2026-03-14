الدفاع: مسيرتان معاديتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية ما أدى إلى أضرار بمحيط القاعدة

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت استهداف مسيرتين معاديتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن القوات المسلحة رصدت في إطار مهامها المتمثلة برصد ومتابعة أي تهديدات جوية محتملة سبع مسيرات معادية خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير ثلاث منها فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر بينما استهدفت مسيرتان قاعدة أحمد الجابر الجوية ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأشار إلى “تعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة ويتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة”.

وأوضح أن قوة الواجب التابعة للحرس الوطني تمكنت من تدمير مسيرتين اثنتين معاديتين بعد رصدهما ضمن مواقع المسؤولية وذلك في إطار التكامل العسكري والتعاون بين الجهات العسكرية.

وأفاد بأن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 13 بلاغا والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها ترجمة التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة ببذل المزيد من الجهود للمحافظة على درجة الجاهزية والاستعداد في أقصى حالاتها ومواصلة العمل المخلص والدؤوب للذود عن الوطن الغالي ووضع مصلحته فوق كل مصلحة واعتبار.

كما أكد استشعار حجم التحديات الكبيرة والمهام الجسيمة الموكلة إلى منتسبي القوات المسلحة التي تتطلب تقديم التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات العسكرية وصولا إلى التكامل والانسجام والنجاح في تنفيذ خطط صد الاعتداءات الآثمة على أراضي وأجواء البلاد.

وتضرع إلى المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.