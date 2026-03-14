الداخلية: ضبط 3 أشخاص استخدموا طائرات “درون” بالمخالفة للتعليمات الأمنية خلال الفترة الراهنة

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باستخدام طائرات (درون) للتصوير الجوي بالمخالفة للتحذيرات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ما يؤثر سلبا على الإجراءات الأمنية خلال الفترة الراهنة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن الأشخاص المضبوطين أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على رصد ومتابعة كل من يقوم بمخالفة القرارات والتعليمات المنظمة لاستخدام هذه الأجهزة وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظا على الأمن والسلام.

وأفاد العميد بوصليب بأن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع ثمانية بلاغات مرتبطة بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية حيث باشرت الفرق المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبذلك يرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية الاعتداءات إلى 380 بلاغا.

وأكد أن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.

واستعرض العميد بوصليب جهود فرق التخلص من المتفجرات أثناء التعامل مع حطام الطائرات المسيرة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمتي الأمن والأمان.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت خلال الإيجاز الإعلامي أمس الجمعة رصد قيام عدد من الأشخاص باستخدام طائرات (درون) “في مخالفة صريحة للتعليمات” التي تم الإعلان عنها مسبقا مبينة أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبا على جهود الجهات الأمنية والعسكرية.