الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا إضافة إلى 1600 طائرة مسيرة.

وأضافت أن هذه الاعتداءات خلفت ست حالات وفاة من الجنسيات الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية إضافة إلى 141 إصابة بسيطة ومتوسطة من جنسيات متعددة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.