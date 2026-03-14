سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى منفذ النويصيب الحدودي

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يتفقد منفذ النويصيب الحدودي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى منفذ النويصيب الحدودي.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح من المسؤولين حول الإجراءات المتبعة لتنظيم حركة الدخول والخروج والخطط التشغيلية المعتمدة ومستوى الاستعدادات للتعامل مع مختلف الحالات والمستجدات إضافة إلى آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن انسيابية الحركة وتعزيز كفاءة التنقل عبر المنفذ.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية العاملة في المنافذ الحدودية مشيدا بما يتحلون به من تفان ومسؤولية في أداء واجبهم الوطني مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في الحفاظ على أمن البلاد.