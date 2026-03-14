الصحة اللبنانية: 26 عاملا صحيا قتلوا في غارات الاحتلال على لبنان منذ اندلاع الحرب مع حزب الله

دمار بسبب القصف على جنوب لنان

قتل 26 عاملا صحيا وجرح 51 آخرين جراء غارات الاحتلال المستمرة على لبنان منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال وحزب الله قبل ثلاثة عشر يوما، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين منذ 2 آذار (مارس) حتى اليوم، البالغة 26 شهيدا و51 جريحا، تشكل أبلغ دليل على الممارسات العنيفة للعدو”، وذلك في أعقاب بيان آخر أفاد بمقتل 12 عاملا صحيا في مركز صحي في غارة الاحتلال على بلدة برج قلاوية في جنوب لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال اتهم حزب الله السبت “باستخدام سيارات الإسعاف استخداما عسكريا واسعا”، محذرا من أن إسرائيل ستعمل “وفقا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري” يقوم به حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف.