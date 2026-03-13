التجارة: تحرير 36 محضر ضبط لمخالفات متنوعة في محافظتي الفروانية والأحمدي

تفتيش على قوائم أسعار المعروضات بأحد المحال

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة إن فريق طوارئ محافظتي الفروانية والأحمدي نفذ جولة تفتيشية ميدانية على عدد من المحال التجارية أسفرت عن تحرير 36 محضر ضبط مخالفات متنوعة.

وأوضحت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أبرز هذه المخالفات هي عدم الالتزام بقرارات تثبيت أسعار المواد الغذائية وبيع بعض السلع بأعلى من السعر المحدد وعدم وضع الأسعار إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالعروض الترويجية وعدم إصدار الفواتير وعدم تحديد بلد المنشأ.

وذكرت أنه تم توجيه إشعار مخالفة لاختلاف طبيعة النشاط التجاري عن الترخيص الممنوح مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة مواصلتها للحملات التفتيشية التي تهدف إلى ضبط الأسعار ومتابعة التزام المحال بالقرارات المنظمة للأسواق.