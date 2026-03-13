سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتفقد العمل من خلال مركز عمليات إدارة الطوارئ الطبية

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

واطلع سموه في مركز العمليات التابع للإدارة على جاهزية الفرق الطبية ومستوى الاستعداد لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ مستمعا إلى شرح من المسؤولين حول آليات عمل منظومة الإسعاف الطبي والخطط التشغيلية المعتمدة للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة إضافة إلى الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به فرق الطوارئ الطبية العاملة في مختلف الظروف مشيدا بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني والوطني مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية بما يضمن الاستجابة لحالات الطوارئ بكفاءة عالية والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.