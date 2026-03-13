وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيره الإسباني ونائب رئيس وزراء وزير خارجية مالطا

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة اسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا الصديقة إيان بورج.

وجرى خلال اتصال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية مناقشة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا الصديقة إيان بورج خلال اتصاله وفق بيان آخر صادر عن (الخارجية) إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.