وزير الصحة يتفقد مستشفيي مبارك الكبير والأميري ويؤكد جاهزية المنظومة الصحية في البلاد

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة جاهزية المنظومة الصحية في البلاد لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الوزير العوضي قام بجولة ميدانية تفقد خلالها أقسام الطوارئ في مستشفيي مبارك الكبير والأميري لمتابعة مستوى الجاهزية.

وأوضحت أن وزير الصحة اطلع خلال الجولة على مدى جاهزية المنظومة الهندسية وخطط الملاجئ في المستشفيات كما اطلع على غرف الانعاش وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة بحسب البيان إلى أنه تمت مراجعة خطط الطوارئ وآليات تنفيذها ميدانيا.

وثمن الوزير العوضي وفق البيان جهود الطواقم الصحية والإدارية والهندسية في خدمة الوطن.