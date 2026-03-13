الحرس الوطني: قوة الواجب تسقط طائرة مسيرة في أحد مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها

المتحدث باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د. جدعان فاضل

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل اليوم الجمعة إسقاط طائرة مسيرة في أحد مواقع المسؤولية التي تتولى (قوة الواجب) تأمينها.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في بيان صحفي إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة”.

ودعا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأفاد بأن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.