رئيس البرلمان العربي يطالب مجددا بإيقاف عدوان الاحتلال على لبنان

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

طالب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي مجددا اليوم الجمعة بالإيقاف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان معتبرا استمراره تصعيدا خطرا يهدد الاستقرار في المنطقة.

وجدد اليماحي في بيان دعم البرلمان الكامل لسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها مشددا على موقف البرلمان الثابت في مساندة الدولة اللبنانية في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وأكد دعم البرلمان العربي للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية من أجل بسط سلطة مؤسساتها الوطنية على كامل التراب اللبناني معربا عن دعمه التام للقيادة اللبنانية في حراكها الدبلوماسي الحالي لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على السيادة اللبنانية.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أخيرا أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الجاري بلغت 773 قتيلا و1933 مصابا في حين نزح مئات الآلاف من الأشخاص من المناطق الجنوبية.