العدل: إطلاق حملة جمع تبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الصادر ضدهم أحكام قضائية مودعة لدى “إدارة التنفيذ”

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل الكويتية إطلاق حملة جمع تبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الصادر ضدهم أحكام قضائية مودعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ مبينة أن الحملة ستقام ليوم واحد فقط “الاثنين المقبل – 16 مارس الجاري”.

ودعت (العدل) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة المواطنين والمقيمين والجهات والشركات والبنوك إلى مد يد العون والمساعدة للمدينين غير القادرين على سداد ديونهم في هذه الأيام المباركة أعادها الله على الجميع بالخير والبركة.

وأوضحت أن “سداد الديون سيتم مباشرة عبر الإدارة العامة للتنفيذ لصالح الدائنين وفق الضوابط المعتمدة بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بصورة منظمة وشفافة”.

وحثت الراغبين في التبرع والمساهمة في هذه الحملة على متابعة قنوات تلفزيون دولة الكويت والحسابات الرسمية لوزارة العدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين المقبل للاطلاع على وسائل التبرع المعتمدة للحملة.

ودعت الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.