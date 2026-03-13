الدفاع: رصدنا خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا معاديا واحدا خارج منطقة التهديد

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا معاديا واحدا إلا أنه كان خارج منطقة التهديد ولم يشكل أي خطر ولم ينتج عنه أي أضرار.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العقيد الركن العطوان أن القوات المسلحة الكويتية واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية مهامها في رصد ومتابعة أي تهديدات جوية محتملة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الأمنية والإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد.

وأكد أن منتسبي القوات المسلحة كانوا وما زالوا درع الوطن الحصين وسياجه المنيع في مواجهة مختلف الظروف والتحديات واضعين نصب أعينهم حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها وأجوائها مع المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع مختلف القطاعات العسكرية.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.