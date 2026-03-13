الداخلية: رصدنا قيام أشخاص باستخدام طائرات “درون” في مخالفة صريحة للتعليمات

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة أنها رصدت قيام عدد من الأشخاص باستخدام طائرات (درون) للتصوير الجوي “في مخالفة صريحة للتعليمات” التي تم الإعلان عنها مسبقا.

جاء ذلك في كلمة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العميد بوصليب أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبا على جهود الجهات الأمنية والعسكرية مبينا أنه سيتم ضبط مستخدميها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وذكر أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 16 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان إلى 372 بلاغا.

وأشار العميد بوصليب إلى أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان 88 مرة.

واستعرض عددا من البلاغات المتعلقة بسقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

ودعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم علينا نعمة الامن والأمان.