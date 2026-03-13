دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات قوات الاحتلال على جنوب لبنان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم 1701.

وجددت (الخارجية) في بيان اليوم الجمعة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية مؤكدة أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.