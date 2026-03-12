سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مبنى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة برفقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل.

وقام سموه بزيارة مركز الإيواء التابع للوزارة مستمعا إلى شرح من المسؤولين حول إجراءات تشغيل المركز في حالات الطوارئ والإمكانات المتوافرة ومنظومة السلامة إضافة إلى الاستعدادات اللوجستية والخدمية في الظروف الاستثنائية.

وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومسؤولي الوزارة جرى خلاله استعراض أبرز الاستعدادات والتدابير المتخذة لضمان استمرارية وكفاءة خدمات الطاقة والمياه في البلاد وبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على سلامة الشبكة الوطنية واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية وتلبية احتياجات كافة المستهلكين.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتفاني كوادرها في العمل خلال الظروف الراهنة لضمان استقرار الشبكة وتأمين احتياجات البلاد مؤكدا دعم الحكومة الكامل لكافة التدابير المتخذة للحفاظ على استدامة الخدمات الحيوية.