وكيل وزارة الداخلية يتفقد عددا من المجمعات التجارية للوقوف على خطط الدفاع المدني وإجراءات الطوارئ

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يتفقد عددًا من المجمعات التجارية

قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب بجولة تفقدية شملت عددا من المجمعات التجارية بهدف التأكد من الاستعدادات الأمنية ومتابعة آلية الانتشار الأمني الراجل داخل المجمعات وتواجد الدوريات خارجها.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الخميس أن اللواء الوهيب استمع خلال الجولة إلى إيجاز حول الخطط الموضوعة لتأمين المرتادين واطلع بشكل مفصل على خطط الدفاع المدني وإجراءات الطوارئ المعتمدة والتي تتضمن خطط الإخلاء الآمن وتجهيزات الملاجئ للتعامل الفوري مع أي خطر محتمل وذلك لضمان أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف البيان أن اللواء الوهيب شدد خلال تفقده نقاط التمركز الأمني على ضرورة اليقظة التامة والانتباه وسرعة الاستجابة والتطبيق الحازم للقانون لضبط الأمن والنظام العام والتصدي لأي ظواهر سلبية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد اللواء الوهيب وفق البيان بالجاهزية والروح المعنوية العالية لرجال الأمن مقدرا جهودهم المبذولة في أداء المهام الموكلة إليهم وموجها بمواصلة العطاء والارتقاء بالأداء الأمني لفرض هيبة القانون وحفظ أمن واستقرار البلاد.

ورافق وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب خلال الجولة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي.