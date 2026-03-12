سفير دولة الكويت لدى السعودية يعرب عن بالغ الشكر لقيادة وشعب المملكة على كرم ضيافتهم وعنايتهم بالكويتيين العالقين في المملكة

سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح

أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لما قامت به تجاه مواطني ومواطنات دولة الكويت العالقين في المملكة منذ بدء الاعتداءات الايرانية على دول المنطقة.

وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اثناء اشرافه على نقل مجموعة من المواطنين الكويتيين عبر حافلات نقل برية من الرياض الى دولة الكويت “باسم قيادة وشعب الكويت نتقدم بالشكر لقيادة وشعب المملكة على مواقفهم الكريمة وغير المستغربة في استضافة العالقين الكويتيين في المملكة وتوفير كل سبل العناية لهم وذلك بناء على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه باستضافة جميع العالقين من ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة حتى تتيسر عودتهم الى اوطانهم”.

واضاف الشيخ صباح ان “للمملكة مواقف تاريخية كبيرة وعظيمة مع دولة الكويت خالدة في ذاكرة التاريخ لا يمكن نسيانها وان هذا الموقف قد لايذكر امام المواقف العظيمة المشرفة للمملكة”.

وسأل الشيخ الصباح المولى عز وجل ان يحفظ دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من كل سوء وان يديم عليهما نعمتي الامن والامان متقدما برفع اسماء ايات التبريكات الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وللشعب السعودي كافة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك.

وحث الشيخ صباح جميع المواطنين الكويتيين العالقين جراء الاحداث الاخيرة إلى عدم التردد في الاتصال بالسفارة الكويتية بالرياض في حال حاجتهم لاي مساعدة قائلا “نحن هنا لخدمة أهل الكويت”.

يذكر ان سفارة دولة الكويت نقلت 472 كويتيا عالقا من العاصمة الرياض الى دولة الكويت.