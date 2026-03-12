هيئة البيئة: التنسيق بين الجهات البيئية الحكومية والخاصة ضروري للتعامل مع أي طارئ في ظل الاوضاع الراهنة

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع البيئي الخاص لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ بيئي وحماية الموارد الطبيعية في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة.

وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة عقدت اليوم الخميس اجتماعا برئاستها ضم ممثلين عن اتحاد الشركات والمؤسسات البيئية لمناقشة خطة الطوارئ البيئية والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات محتملة في ظل الأوضاع الراهنة.

واضافت بهبهاني ان الاجتماع استعرض الجهود الحالية للجهات لتعزيز الجاهزية البيئية ومراجعة الإجراءات الوقائية وخطط الاستجابة السريعة لمواجهة أي آثار بيئية محتملة قد تنجم عن التطورات الإقليمية.

وأكدت حرص الهيئة على متابعة المستجدات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة.

وذكرت ان هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الطوارئ البيئية في دولة الكويت وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تحديات محتملة.