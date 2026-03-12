وكيل الحرس الوطني: المحافظة على أعلى درجات الجاهزية بما يعزز القدرة على دعم وإسناد أجهزة الدولة

وكيل الحرس الوطني خلال زيارته أحد مواقع المسؤولية

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط بما يعزز قدرة وحدات الحرس الوطني على دعم وإسناد أجهزة الدولة والمساهمة في ترسيخ أمن البلاد واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية قام بها الفريق البرجس إلى أحد مواقع المسؤولية المكلف الحرس الوطني بتأمينها حيث نقل إلى المنتسبين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالدور الوطني الكبير الذي يؤديه رجال الحرس الوطني وبجهودهم المخلصة في مختلف مواقعهم.

وأشاد بروحهم المعنوية العالية وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الوطني مؤكدا أن رجال الحرس الوطني سيبقون دائما درعا حصينا يحمي الكويت ويضحون بأرواحهم من أجلها.