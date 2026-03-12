الإطفاء: التعامل مع بلاغات لسقوط شظايا وحريق مبنى سكني منذ منتصف الليل

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

قالت قوة الاطفاء العام ان فرق الإطفاء تعاملت من الساعة 00ر12 منتصف الليل حتى 00ر4 من مساء اليوم الخميس مع 20 بلاغا اعتياديا وأربعة بلاغات غير اعتيادية ثلاثة منها نتيجة سقوط شظايا وبلاغ عن حريق مباشر نتيجة استهداف مبنى سكني من طائرة مسيرة معادية تم التعامل مع الحريق وإخلاء المبنى من السكان لضمان سلامتهم وأسفر الحريق عن إصابتين.

جاء ذلك في كلمة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال الغريب “ننصح المواطنين والمقيمين في حال حدوث حريق في المنزل القيام بإخلاء المنزل بسرعة دون تأخير واستخدام أقرب مخرج آمن مثل الباب الرئيسي أو مخرج الطوارئ والاتصال على هاتف الطوارئ لطلب المساعدة وعدم استخدام المصعد وإغلاق الأبواب إن أمكن لتقليل انتشار النار والدخان والتجمع في نقطة تجمع خارج المنزل مثل ساحة قريبة أو أمام المبنى بعيدا عن الخطر”.

واضاف “ننصح المواطنين والمقيمين بتوفير مطفأة الحريق بالمنزل لأهميتها بالتعامل الأولي مع الحرائق البسيطة والسيطرة السريعة عليها للتقليل من نسبة الخسائر بالأرواح والممتلكات والحد من انتشار الحريق”.

وبين الغريب انه في حال حدوث حريق يرجى عدم استخدام المصاعد واستخدام السلالم وفي حال تعطل التيار الكهربائي ووجود أشخاص داخل المصعد الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) وضبط النفس وعدم الارتباك وعدم محاولة فتح الأبواب أو الخروج لتفادي الخطر والجلوس والتنفس بهدوء وانتظار وصول فرق الإطفاء وضغط زر الإنذار لطلب المساعدة.

ودعا الجميع إلى الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والتحلي بالهدوء والثقة مؤكدا أن الجهات الحكومية تعمل بكامل أجهزتها على مدار الساعة بتنسيق كامل ويقظة تامة واستعداد.