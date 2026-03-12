“الداخلية” تشدد على ضرورة الالتزام التام بقرار منع إقامة الحفلات والأعراس والمسرحيات خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى إشعار آخر

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

شددت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس على ضرورة الالتزام التام بقرار منع إقامة الحفلات والأعراس والمسرحيات خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى إشعار آخر والتعاون مع الجهات المختصة.

جاء ذلك في كلمة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تشغيل صافرات الإنذار في البلاد خمس مرات ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 87 مرة.

وأضاف ان فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات تتعلق بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعية ليبلغ إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان 356 بلاغا.

وأوضح ان الفرق المختصة باشرت مهامها فور تلقي البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة لتأمين المواقع وضمان سلامة الجميع.

كما استعرض مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية خلال الإيجاز الإعلامي عددا من البلاغات المتعلقة بسقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

واستذكر في ختام كلمته بكل فخر واعتزاز كلمات شهيد الوطن الرائد فهد المجمد رحمه الله من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية التي عبر فيها عن روح التضحية والوفاء للوطن في آخر رسالة له حين قال “ناموا.. في أبطال حارسينكم بعد الله” مشددا على أن رجال الأمن يعاهدون الله على صون هذه الأمانة والوفاء بها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قررت في وقت سابق اليوم منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.