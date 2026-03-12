الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 5 صواريخ باليستية و7 طائرات مسيرة

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد منظومات الدفاع الجوي خمسة صواريخ باليستية معادية تم اعتراض وتدمير أربعة منها فيما سقط صاروخ واحد خارج منطقة التهديد إضافة إلى سبع طائرات مسيرة معادية جرى التعامل مع خمس منها وتدميرها بينما كانت طائرتان خارج نطاق التهديد.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الخميس خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان إن القوات المسلحة تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد إذ استهدفت طائرة مسيرة معادية فجر اليوم مبنى سكنيا في إحدى المناطق جنوب البلاد ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث أضرار مادية حيث يتلقى المصابان حاليا العلاج اللازم.

وأضاف أن طائرة مسيرة معادية أخرى استهدفت مطار الكويت الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بسيطة دون تسجيل إصابات.

وأفاد العقيد العطوان بخروج بعض خطوط الكهرباء عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا جراء عملية التصدي للأهداف الجوية المعادية.

ولفت إلى أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل والتخلص من عدد ثمانية بلاغات وذلك وفي إطار الجهود الميدانية المصاحبة.

وأكد أن الجهود المخلصة لمنتسبي قواتنا المسلحة تتواصل بالتعاون والتنسيق المشترك مع إخوانهم في مختلف القطاعات العسكرية بالبلاد في سبيل حماية أجواء الكويت وسلامة أراضيها وحفظ أمنها واستقرارها بعزيمة صلبة راسخة وتوكل وثقة بالله عز وجل وإيمان صادق بوطنهم وولاء وطاعة لقيادتهم الحكيمة ونصرة ووفاء لشعبهم الوفي.

ودعا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبرار وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.