الخدمة المدنية: تعطيل الوزارات والجهات الحكومية ابتداء من الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر السعيد

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس المقبل 19 مارس الجاري بمناسبة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1447.

وأوضح الديوان في بيان صحفي اليوم الخميس أنه في حال جاء عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 30 يوما فسيكون يوم الخميس الـ 19 من مارس الجاري المتمم لشهر رمضان وتكون أيام العطلة الخميس والجمعة والسبت والأحد والإثنين تواليا.

وأضاف أن يوم الخميس يكون عطلة باعتباره يوم راحة وأيام الجمعة والسبت والاحد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر أما الإثنين فيكون بديلا عن الجمعة باعتباره يوم راحة على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.

وبين أنه في حال كانت أيام شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فسيكون يوم الخميس 19 الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد وتكون أيام العطلة الخميس والجمعة والسبت والأحد تواليا.

وذكر أن أيام الخميس والجمعة والسبت عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر أما الأحد فيكون بديلا عن الجمعة باعتباره يوم راحة على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الإثنين 23 مارس الجاري.

وأفاد بأن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحددد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.