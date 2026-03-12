وزيرة الشؤون تتفقد هيئة شؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات للمراجعين

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس بجولة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن الهيئة تواصل عملها بصورة طبيعية وأن خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل معاملاتهم تمثل أولوية أساسية موجهة إلى ضرورة تسريع إنجاز المعاملات وعدم تعطل مصالح المراجعين وتكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم الخدمات بكل كفاءة ويسر لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت أهمية مواصلة تطوير آليات العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات أمام المراجعين بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم داعية الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وشملت الجولة التفقدية زيارة صالة المراجعين حيث التقت الوزيرة بعدد من المستفيدين واستمعت إلى مطالبهم وملاحظاتهم بصورة مباشرة في إطار حرصها على الوقوف ميدانيا على احتياجاتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم والعمل على تذليل أي المعوقات كما اطلعت على آلية سير العمل داخل الإدارات المختلفة في الهيئة.