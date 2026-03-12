وزيرة الأشغال تتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة آليات التعامل مع الأمطار وتجمعات المياه

تفقدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس غرفة العمليات التابعة للوزارة للاطلاع على سير العمل ومتابعة الاستعدادات الميدانية للتعامل مع الأمطار والوقوف على جاهزية الفرق وآليات التعامل مع تجمعات المياه وضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي على هامش اجتماع مع قيادات الوزارة والجهات المختصة ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لمتابعة تطورات الحالة المطرية وضمان استمرار العمل وفق الخطط المعتمدة للحفاظ على سلامة الطرق والبنية التحتية والتعامل السريع مع أي مستجدات.