الداخلية: منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى إشعار آخر

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية.

وأهابت (الداخلية) بالجميع الالتزام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظا على أمن البلاد واستقرارها.